I migliori calciatori under 21 del 2016, chi erano e cosa fanno oggi dopo 10 dieci anni
Nel 2016 erano considerati i migliori Under 21 del mondo. Da Pjaca a Martial, passando per Sanches, Alli, Gabigol, Romagnoli, Kimmich e Dembelé, c'è chi ce l'ha fatta e chi invece oggi si ritrova ai margini del grande calcio. Ecco che fine hanno fatto i talenti più brillanti (e costosi) di dieci anni fa
- Ruolo: centrocampista offensivo
- Squadra del 2016: Juventus
- Valore di mercato: 18 milioni di euro *
- Squadra attuale: Twente
- Valore di mercato: 2 milioni di euro *
- La carriera: Esploso a Euro 2016, l'esterno croato non ha mantenuto le promesse. Dopo il passaggio alla Juventus, Pjaca ha dovuto fare i conti con tanti infortuni che ne hanno condizionato la carriera. Ha giocato anche con Schalke 04, Fiorentina, Anderlecht, Genoa, Torino ed Empoli prima di tornare in Croazia (Rijeka e Dinamo Zagabria). Oggi gioca in Olanda al Twente
- Ruolo: centrocampista offensivo
- Squadra del 2016: Borussia Dortmund
- Valore di mercato: 18 milioni di euro
- Squadra attuale: Paris Saint-Germain
- Valore di mercato: 100 milioni di euro
- La carriera: E' stata un'ascesa costante che lo ha portato da giovane promessa a vincitore del Pallone d'Oro 2025. Dopo il Borussia Dortmund, ha vestito le maglie di Barcellona e Paris Saint-Germain, diventando uno dei pochi calciatori nella storia ad aver vinto Mondiale, Champions League e Pallone d'Oro
- Ruolo: difensore
- Squadra del 2016: Valencia
- Valore di mercato: 20 milioni di euro
- Squadra attuale: Valencia
- Valore di mercato: 5 milioni di euro
- La carriera: Ha giurato assoluta fedeltà al Valencia, club di cui è diventato capitano e leggenda, nonostante numerosi infortuni che ne hanno condizionato la continuità, in primis quello al bicipite femorale del 2024. Al momento vanta oltre 400 presenze ufficiali con la maglia del Valencia
- Ruolo: difensore
- Squadra del 2016: Milan
- Valore di mercato: 20 milioni di euro
- Squadra attuale: Lazio
- Valore di mercato: 7 milioni di euro
- La carriera: Segnata da due lunghi capitoli in club di vertice: il consolidamento come capitano del Milan (247 presenze e lo scudetto nel 2020-21) e il ritorno "a casa" nella Lazio, squadra di cui è tifoso fin da bambino
- Ruolo: difensore
- Squadra del 2016: Arsenal
- Valore di mercato: 20 milioni di euro
- Squadra attuale: Real Betis
- Valore di mercato: 2,5 milioni di euro
- La carriera: Dopo essersi affermato all'Arsenal come uno dei terzini più forti della Premier, la sua ascesa subisce un rallentamento nel gennaio 2019 a causa di un grave infortunio al legamento crociato che lo tiene fuori per quasi un anno. Gioca anche con Barcellona e Sporting Lisbona, ma trova la sua casa al Betis, dove attualmente milita
- Ruolo: centrocampista
- Squadra del 2016: Bayern Monaco
- Valore di mercato: 20 milioni di euro
- Squadra attuale: Bayern Monaco
- Valore di mercato: 40 milioni di euro
- La carriera: Considerato l'erede di Philipp Lahm, come il suo 'maestro' ha saputo eccellere sia come terzino destro che come regista di centrocampo. Leader e capitano del Bayern, ha vinto in carriera tutto quello che c'era da vincere, compresi 9 titoli consecutivi in Bundesliga, la Champions e il Mondiale per Club
- Ruolo: attaccante
- Squadra del 2016: Bayern Monaco
- Valore di mercato: 20 milioni di euro
- Squadra attuale: Al-Nassr FC
- Valore di mercato: 22 milioni di euro
- La carriera: Noto come "l'uomo dei record" per aver vinto il campionato in ogni stagione della sua carriera professionistica fino al 2023, ha rallentato il suo percorso negli ultimi anni a causa di tanti infortuni. Decisivo il suo gol nella finale di Champions del 2020, ha salutato il Bayern dopo 247 presenze ad agosto 2025 per trasferirsi all'Al-Nassr per giocare al fianco di Cristiano Ronaldo
- Ruolo: attaccante
- Squadra del 2016: Inter
- Valore di mercato: 20 milioni di euro
- Squadra attuale: Santos
- Valore di mercato: 4 milioni di euro
- La carriera: Dopo le esperienza poco proficue con Inter e Benfica, il brasiliano è risorto tornando in Patria: al Flamengo vince 2 Libertadores, decidendo la finale del 2019 con una doppietta contro il River Plate. Oggi è tornato al Santos e fa coppia in attacco con Neymar
- Ruolo: centrocampista
- Squadra del 2016: Tottenham
- Valore di mercato: 20 milioni di euro
- Squadra attuale: svincolato
- Valore di mercato: 1 milione di euro
- La carriera: Sotto Mauricio Pochettino, Alli diventa una stella mondiale, raggiungendo una valutazione di circa 100 milioni di euro. Dopo l'addio del tecnico argentino e l'arrivo di Mourinho, il suo rendimento cala drasticamente, complici anche i tanti problemi personali. Impalpabile la sua presenza al Como, è attualmente svincolato
- Ruolo: difensore
- Squadra del 2016: Manchester United
- Valore di mercato: 21 milioni di euro
- Squadra attuale: Manchester United
- Valore di mercato: 10 milioni di euro
- La carriera: Talento purissimo, uno dei migliori terzini d'Europa, ma anche una fragilità fisica estrema che gli ha fatto perdere quasi cinque anni di calcio giocato. Uomo United per eccellenza, ha superato le 230 presenze in Premier League con i Reds, con cui vanta 2 FA Cup, 1 Europa League, 2 League Cup e 1 Community Shield
- Ruolo: attaccante
- Squadra del 2016: Schalke 04
- Valore di mercato: 22 milioni di euro
- Squadra attuale: Rennes
- Valore di mercato: 12 milioni di euro
- La carriera: Grande protagonista in Bundes con le maglie di Schalke 04 e Mönchengladbach, è stato poi sfortunato nella sua esperienza al Monaco, con la rottura del crociato arrivata proprio dopo la sua miglior stagione. Attualmente al Rennes, resta uno dei punti di riferimento della Nazionale svizzera, con cui vanta 23 reti in 85 presenze
- Ruolo: difensore
- Squadra del 2016: Atletico Madrid
- Valore di mercato: 30 milioni di euro
- Squadra attuale: Atletico Madrid
- Valore di mercato: 12 milioni di euro
- La carriera: Capitano e simbolo dell'Atletico Madrid, squadra di cui è ancora uno dei principali leader. E' anche capitano dell'Uruguay, con cui vanta 99 presenze. Con i colchoneros ha vinto due volte la Liga, una Supercoppa europea e l'Europa League
- Ruolo: attaccante
- Squadra del 2016: Manchester City
- Valore di mercato: 30 milioni di euro
- Squadra attuale: Galatasaray
- Valore di mercato: 22 milioni di euro
- La carriera: Sotto Pep Guardiola al City diventa uno dei giocatori più forti della Premier, vinta in due occasioni. Dopo la rottura del crociato si trasferisce al Bayern Monaco, dove vince praticamente tutto, pur non brillando per continuità. Oggi è una delle stelle del campionato turco
- Ruolo: centrocampista
- Squadra del 2016: Bayern Monaco
- Valore di mercato: 30 milioni di euro
- Squadra attuale: Panathinaikos
- Valore di mercato: 2 milioni di euro
- La carriera: Vincitore del Golden Boy nel 2016 ma fatica a imporsi al Bayern. Rinasce al Lille, dove vince il campionato e si guadagna la chiamata del PSG, con cui però gioca poco anche a causa dei numerosi infortuni. Passaggio poco fortunato anche da Roma e Benfica, prima di accasarsi dall'agosto 2025 in Grecia
- Ruolo: attaccante
- Squadra del 2016: Manchester United
- Valore di mercato: 32 milioni di euro
- Squadra attuale: CF Monterrey
- Valore di mercato: 5 milioni di euro
- La carriera: Il francese è rimasto con la casacca dello United fino al 2024, collezionando oltre 300 presenze con 90 gol, ma venendo anche fermato da numerosi infortuni. Dopo il passaggio all'AEK Atene, ha raggiunto il Messico per giocare con il Monterrey. Con la Francia, Martial vanta 30 presenze e 2 gol. E' stato però escluso dai convocati per il Mondiale 2018