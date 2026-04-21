 I migliori giocatori under 21 di 10 anni: chi erano e cosa fanno oggi | Sky Sport
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I migliori calciatori under 21 del 2016, chi erano e cosa fanno oggi dopo 10 dieci anni

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Nel 2016 erano considerati i migliori Under 21 del mondo. Da Pjaca a Martial, passando per Sanches, Alli, Gabigol, Romagnoli, Kimmich e Dembelé, c'è chi ce l'ha fatta e chi invece oggi si ritrova ai margini del grande calcio. Ecco che fine hanno fatto i talenti più brillanti (e costosi) di dieci anni fa

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