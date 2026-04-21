Calhanoglu e Sucic, autori della rimonta nerazzurra, sono i migliori nell'Inter. Delude Dimarco, voto 4.5 per lui. Nel Como brilla Baturina, che ha segnato la prima rete del match. Tutti i voti nelle pagelle di Andrea Paventi
Pagelle
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I subentrati
A.Diouf dal 60'
6.5
P.Sucic dal 60'
7.5
P.Esposito dal 74'
6
Y.Bisseck dal 74'
5.5
D.Dumfries dal 84'
S.V.
All. Chivu 7
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I subentrati
A.Diao dal 70'
5.5
M.Caqueret dal 70'
6
I.Smolcic dal 80'
6
J.Rodriguez dal 80'
S.V.
Á.Morata dal 90'
S.V.
All. Fabregas 6