Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Inter-Como 3-2, le pagelle della partita di Coppa Italia

Coppa Italia

Calhanoglu e Sucic, autori della rimonta nerazzurra, sono i migliori nell'Inter. Delude Dimarco, voto 4.5 per lui. Nel Como brilla Baturina, che ha segnato la prima rete del match. Tutti i voti nelle pagelle di Andrea Paventi

LA CRONACA

Pagelle
Inter
Josep Martínez
voto 6.5
Josep Martínez
Inter
Manuel Akanji
voto 5
Manuel Akanji
pubblicità
Inter
Francesco Acerbi
voto 6
Francesco Acerbi
Inter
Carlos Augusto
voto 5
Carlos Augusto
pubblicità
Inter
Luis Henrique
voto 5
Luis Henrique
Inter
Nicolò Barella
voto 5.5
Nicolò Barella
Inter
Hakan Çalhanoglu
voto 7.5
Hakan Çalhanoglu
Inter
Piotr Zielinski
voto 5
Piotr Zielinski
pubblicità
Inter
Federico Dimarco
voto 4.5
Federico Dimarco
Inter
Ange-Yoan Bonny
voto 5.5
Ange-Yoan Bonny
pubblicità
Inter
Marcus Thuram
voto 5.5
Marcus Thuram
I subentrati
A.Diouf dal 60'
6.5
P.Sucic dal 60'
7.5
P.Esposito dal 74'
6
Y.Bisseck dal 74'
5.5
D.Dumfries dal 84'
S.V.
All. Chivu 7
Como
Jean Butez
voto 6
Jean Butez
Como
Jacobo Ramón
voto 6
Jacobo Ramón
pubblicità
Como
Diego Carlos
voto 6.5
Diego Carlos
Como
Marc Kempf
voto 6
Marc Kempf
pubblicità
Como
Ignace Van der Brempt
voto 6.5
Ignace Van der Brempt
Como
Máximo Perrone
voto 6.5
Máximo Perrone
Como
Lucas da Cunha
voto 7
Lucas da Cunha
Como
Álex Valle
voto 6
Álex Valle
pubblicità
Como
Nico Paz
voto 6
Nico Paz
Como
Martin Baturina
voto 7.5
Martin Baturina
pubblicità
Como
Tasos Douvikas
voto 6
Tasos Douvikas
I subentrati
A.Diao dal 70'
5.5
M.Caqueret dal 70'
6
I.Smolcic dal 80'
6
S.V.
Á.Morata dal 90'
S.V.
All. Fabregas 6

Coppa Italia: Altre Notizie

Palladino: "Partita più importante della stagione"

atalanta

Alla vigilia della semifinale di ritorno, le parole dell'allenatore dell'Atalanta: "Questa è la...

Sarri: "Nessuna partita salva una stagione"

Coppa Italia

Alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio (si riparte dal 2-2...

Palladino: "Bravi a rimontare, vogliamo la finale"

atalanta

L'allenatore dell'Atalanta analizza la sfida della semifinale di andata di Coppa Italia...

Sarri: "Dispiace, i tifosi ci avrebbero aiutato"

Coppa Italia

L'allenatore della Lazio commenta il pareggio contro l'Atalanta all'Olimpico: "Prestazione di...

Chivu: "Col Como mai facile. Derby? Saremo pronti"

Coppa Italia

L'allenatore dell'Inter commenta il pareggio di Como nell'andata delle semifinali di Coppa...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE