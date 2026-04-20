Introduzione

A cinque giornate dal termine della stagione, è tempo di bilanci per le squadre che hanno cambiato allenatore in corsa. Analizzando le classifiche avulse dal momento dei subentri, emergono dati clamorosi: dal ritmo Champions di D'Aversa al Torino alla rinascita del Genoa con De Rossi, fino alle difficoltà di chi sta lottando per non retrocedere. Ecco i dati a confronto

SERIE A, LA CLASSIFICA UN ANNO DOPO: IL CONFRONTO