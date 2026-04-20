Introduzione
A cinque giornate dal termine della stagione, è tempo di bilanci per le squadre che hanno cambiato allenatore in corsa. Analizzando le classifiche avulse dal momento dei subentri, emergono dati clamorosi: dal ritmo Champions di D'Aversa al Torino alla rinascita del Genoa con De Rossi, fino alle difficoltà di chi sta lottando per non retrocedere. Ecco i dati a confronto
Quello che devi sapere
Torino-D'Aversa: un ritmo da vertice
- Prima di lui: 15° posto a 27 punti con 7 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte, a 4 punti dal terzultimo posto
- Oggi: 12° posto a 40 punti con 11 vittorie, 7 pareggi e 15 sconfitte, a +12 sulla zona retrocessione
- Il rendimento dal suo arrivo: Nella classifica dal suo arrivo, il Torino sarebbe sesto e in zona Conference League, a pari punti con il Como quarto e a -3 dal primo posto. Solo Juventus, Napoli e Inter hanno fatto più punti
Genoa-De Rossi: la rinascita rossoblù
Chiamato all'11^ giornata per sostituire Vieira, De Rossi ha completamente ribaltato l'inerzia della stagione del Genoa:
- Prima di lui: 18° posto a 6 punti con 1 vittoria, 3 pareggi e 6 sconfitte, in zona retrocessione
- Oggi: 13° posto a 39 punti con 10 vittorie, 9 pareggi e 14 sconfitte, a +12 sulla zona calda
- Il rendimento dal suo arrivo: Nella classifica dal suo arrivo, il Genoa sarebbe ottavo, a 8 punti dalla zona Conference League: miglior risultato dal 2014/15 (6º)
Fiorentina-Vanoli: fuga dai bassifondi
Subentrato a Pioli all'11^ giornata, Vanoli ha saputo raddrizzare la rotta portando la Viola in acque molto più tranquille:
- Prima di lui: Ultimo posto con 4 punti (0 vittorie, 4 pareggi, 6 sconfitte), a -2 dalla salvezza
- Oggi: 15° posto a quota 36 punti (8 vittorie, 12 pareggi, 13 sconfitte), a +8 dalla zona retrocessione
- Il rendimento dal suo arrivo: Guardando la classifica parziale dall'11° turno, la Fiorentina sarebbe dodicesima, aritmeticamente più vicina alla zona Europa che alla Serie B
Juventus-Spalletti: la vice-Inter
Arrivato alla 10^ giornata al posto di Tudor, Spalletti ha ridato solidità ai bianconeri, portando la squadra in una zona Champions ormai consolidata:
- Prima di lui: 7° posto a 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte) a 3 punti dalla zona Champions
- Oggi: 4° posto a 63 punti (18 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte) a +5 sul Como quinto
- Il rendimento dal suo arrivo: Considerando solo le partite con Spalletti in panchina, la Juventus sarebbe seconda: solo l’Inter ha fatto meglio (12 punti in più)
Atalanta-Palladino: ritorno in quota
- Prima di lui: 13° posto con 13 punti (2 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte) a -6 punti dalla zona Conference
- Oggi: 7° posto a 54 punti (14 vittorie, 12 pareggi e 7 sconfitte) a -4 punti dalla zona Conference
- Il rendimento dal suo arrivo: Nella classifica dal suo arrivo, l’Atalanta sarebbe quinta a 3 punti dal secondo posto: solo Inter, Juve, Milan e Napoli hanno fatto meglio
Cremonese-Giampaolo, scossa a metà
Sostituisce Nicola dalla 30^ giornata per provare a strappare una salvezza diventata inaspettatamente complicata negli ultimi mesi. La squadra ha mostrato cenni di ripresa, ma la situazione resta sul filo del rasoio:
- Prima di lui: 18° posto a 24 punti (5 vittorie, 9 pareggi e 15 sconfitte), a 3 punti dalla salvezza
- Oggi: 17° posto a 28 punti (6 vittorie, 10 pareggi e 17 sconfitte), a 1 punto dalla zona retrocessione
- Il rendimento dal suo arrivo: Considerando solo le gare della sua gestione, la Cremonese sarebbe sedicesima: un ritmo utile per galleggiare, ma che lascia apertissimi i discorsi salvezza
Verona-Sammarco, niente sterzata decisiva
- Prima di lui: 20° posto a 14 punti (2 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte), a 4 punti dalla salvezza
- Oggi: 19° posto a 18 punti (3 vittorie, 9 pareggi e 21 sconfitte), a pari merito con il Pisa ultimo e a -10 dal 17° posto
- Rendimento dal suo arrivo: Nella classifica dal suo arrivo, il Verona sarebbe penultimo ma a 1 punto dalla salvezza
Pisa-Hiljemark: crisi senza fine
Subentrato a Gilardino alla 24^ giornata, la cura Hiljemark non ha prodotto gli effetti sperati, lasciando i toscani in fondo alla classifica:
- Prima di lui: 19° posto a 14 punti (1 vittoria, 11 pareggi e 11 sconfitte) a 4 punti dalla salvezza
- Oggi: 20° posto a 18 punti (2 vittorie, 12 pareggi e 19 sconfitte), a -10 dalla salvezza
- Rendimento dal suo arrivo: Nella classifica dal suo arrivo, il Pisa rimarrebbe ultimo, ma a 1 punto dalla salvezza così come il Verona