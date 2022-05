1/33

LA PRIMA MAGLIA ERA… BIANCO-LILLA - È ritorno in A (che mancava da 1996 con Gigi Simoni in panchina) per quelli che, oggi, sono i grigiorossi. Il club nasce nel 1903 in trattoria. Più precisamente alla trattoria “La Varesina”, e con dei colori sociali diversi: il biancolilla. È solo nel 1914 che la Cremonese diventa del "colore" attuale. Partecipa al primo campionato di sempre di A del 1929-30. Tre anni prima aveva chiuso al secondo posto il girone B di Lega Nord – 1° divisione, alle spalle della Juventus. Resterà il miglior piazzamento di sempre del club.