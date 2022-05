Tutti i verdetti della regular season di Serie B

Sono serviti 38 turni di campionato per sciogliere tutte le ufficialità della stagione regolare. Festa promozione per Lecce e Cremonese, che mancava da 26 anni in Serie A. Traguardo da raggiungere attraverso i playoff per Pisa e Monza, che in semifinale troveranno rispettivamente le vincenti di Ascoli-Benevento e Brescia-Perugia. In coda è l'Alessandria a retrocedere direttamente in C insieme a Crotone e Pordenone. Il playout è Cosenza-Vicenza

