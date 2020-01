Marin, gol da calcio d'angolo come Roberto Carlos. VIDEO

Cambiano il piede (destro contro sinistro) e il contesto (siamo al De Toekomst, davanti non c'è il Portuguesa). Ma per il resto, Razvan Marin rispolvera le leggi balistiche che Roberto Carlos aveva fatto scoprire al calcio con la maglia del Corinthians. Si può segnare da corner anche colpendo d'esterno, con il piede 'cattivo' per una traiettoria a rientrare. Questa è la teoria, di fatto serve imprimere al pallone un effetto incredibile. Che il centrocampista classe '96, arrivato all'Ajax in estate dallo Standard Liegi, cerca e trova strappando gli applausi dei compagni. E poi quelli del club su Twitter, con il video della prodezza impossibile di Marin. La squadra di Ten Hag, prima in Eredivisie e ai sedicesimi di Europa League, è nel pieno del giro di amichevoli di metà stagione: non c'è occasione migliore per provare nuove soluzioni. Anche le più estreme.