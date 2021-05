Un anno eccezionale. Un anno senza tifosi. Ma l'Ajax ha trovato un (singolare) modo per ricompensarli. Il club appena diventato campione d'Olanda ha infatti deciso di sciogliere letteralmente il trofeo della Eredivisie appena vinto, trasformandolo in oltre 42mila piccole stelle dal peso esatto di 3.45 grammi, di cui 0.06 provengono proprio dal trofeo. "Un pezzo di Ajax", hanno voluto definirlo. E che andrà in dono ad ogni tifoso che, a inizio stagione e poi senza (quasi mai) poterne usufruire, aveva sottoscritto un abbonamento alla Johan Cruijff Arena. Il video postato sui canali social del club testimonia l'operazione di scioglimento del trofeo e della creazione delle stellette, e si conclude con l'immagine del direttore degli affari sportivi dell'Ajax Marc Overmars per le vie della città con due valigette in mano. Un modo speciale per condividere fisicamente con i tifosi abbonati, assenti allo stadio per trenta partite su trentaquattro causa pandemia, parte del successo del club, giunto al suo 35° titolo.