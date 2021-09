All'Amsterdam Arena il parziale è 19-0

vedi anche

Sporting-Ajax 1-5: HIGHLIGHTS

E pensare che la stagione dell'Ajax era partita con un netto ko in Supercoppa d'Olanda: 0-4 per mano del PSV Eindhoven. Quella sconfitta del 7 agosto all'Amsterdam Arena, in una serata caratterizzata dall'espulsione di Tagliafico nel primo tempo, sembra già un ricordo. Merito delle sei vittorie e del pareggio inanellati nei sette impegni ufficiali successivi. L'Ajax ha avviato il suo campionato regolando per 5-0 in casa il Nac Breda, pareggiando poi per 1-1 in trasferta contro il Twente e ripetendo il pokerissimo casalingo contro il Vitesse. Dopo l'1-5 infiltto a Lisbona allo Sporting all'esordio nella Champions 2021/22 è arrivato il 2-0 sul campo dello Zwolle in campionato. Preludio alle 14 rete realizzate nelle ultime due gare di Eredivisie: 9-0 al Cambuur e 5-0 al Fortuna Sittard, punteggi che valgono la vetta in solitaria a 16 punti dopo sei turni, a +3 sul Willem II. E in campionato la differenza reti, con un solo gol al passivo, è +26: nessuno ha fatto così bene a questo punto nella storia dell'Eredivisie, come ricorda anche il club in un tweet.