Un gol e un assist. L'esordio di Lorenzo Lucca con la seconda squadra dell'Ajax (lo Jong Ajax) in Eerste Divisie, la Serie B olandese, è difficile da dimenticare. Contro il De Graafschap, l'attaccante azzurro è partito da titolare per la prima volta e ha regalato spettacolo, realizzando un gol e un assist e contribuendo così alla vittoria finale (5-1). Ha già esordito in Eredivisie due settimane fa, nel 6-1 dell'Ajax contro il Groningen, ma ha trascorso l'ultimo weekend in panchina, a Rotterdam, contro lo Sparta. Ventiquattro ore dopo, ha disputato una prova brillante con lo Jong Ajax. E ha mandato anche un messaggio a Schreuder, l'allenatore della prima squadra.

I numeri di Lucca

Lorenzo Lucca è arrivato all'Ajax questa estate (operazione in prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 10 milioni più bonus) ed è diventato il primo italiano a indossare la maglia dei lancieri. Un primato che lo rende orgoglioso, anche perché all'Ajax ci ha giocato il suo grande idolo: Zlatan Ibrahimovic. Cresciuto nel settore giovanile del Torino, è passato al Palermo in Serie D, dove ha vissuto un vero e proprio exploit: dopo la promozione, Lucca ha segnato 13 gol in 27 presenze in Serie C. Acquistato dal Pisa, il bomber è andato a segno sei volte nelle prime sette giornate, guadagnando anche la convocazione in Nazionale Under 21. E ora il grande salto all'Ajax.