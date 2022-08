Hanno lasciato l'Italia in questa sessione estiva: per loro è arrivato il momento di cominciare una nuova esperienza. In questo weekend sono 7 i vecchi protagonisti di Serie A e Serie B che hanno esordito, mentre qualcun altro ha già trovato i primi gol. Come stanno andando all'estero gli ex dei nostri campionati?

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE