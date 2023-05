Ancora immagini incredibili dall’Eredivisie, in Olanda, dove il match tra i padroni di casa del già retrocesso Groningen e l'Ajax è stato sospeso per lancio di fumogeni in campo e per l'invasione da parte di un tifoso incappucciato. Dopo solo pochi minuti dal fischio d’inizio, l’arbitro ha prima interrotto il match, mentre una densa ed enorme colonna di fumo nero avvolgeva i giocatori in campo e i tifosi in tribuna. Poi, di fronte a nuovi lanci di oggetti in campo, ha definitivamente sospeso la gara