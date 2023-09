Decisa la data in cui si giocheranno i restanti 35 minuti del big match di Eredivisie sospeso dopo il lancio di fumogeni e l’invasione di campo da parte dei tifosi dell’Ajax. Si riprenderà mercoledì 27 settembre con il Feyenoord avanti per 3-0 alla Johan Cruijff Arena

Si giocheranno mercoledì 27 settembre, a porte chiuse, i restanti 35 minuti del 'De Klessieke', tra Ajax e Feyenoord , interrotta domenica 24 settembre al 10' della ripresa a causa dei disordini causati dai tifosi della squadra di Amsterdam , che hanno lanciato fumogeni e successivamente invaso il campo quando la loro squadra stava perdendo 3-0 in casa contro gli eterni rivali.

In seguito ai disordini e all’invasione di campo, l'arbitro – che aveva già sospeso momentaneamente la gara dopo un primo lancio di fumogeni da parte dei tifosi dell’Ajax – ha deciso di mandare entrambe le squadre negli spogliatoi e sospendere definitivamente il match , mentre centinaia di supporter hanno distrutto l'ingresso dello stadio e attaccato la polizia a cavallo, che ha anche dovuto usare i lacrimogeni per disperderli. Moltissimi i danni alle auto e ai negozi nelle strade adiacenti l'impianto.

I motivi delle proteste

I tifosi dell'Ajax sono furiosi per la situazione della squadra e del club, che sta attualmente attraversando una delle peggiori crisi sportive dei suoi 123 anni di esistenza. Con soli cinque punti in quattro partite, il club, 36 volte campione nazionale, ha registrato il suo peggior inizio nell'Eredivise dalla stagione 1964/1965. Un caos societario che è costato il licenziamento al direttore sportivo, Sven Mislintat, finito nel mirino anche per un potenziale conflitto di interessi durante il calciomercato estivo.