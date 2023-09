Waalwijk-Ajax sospesa, cosa è successo

L'episodio, verificatosi nel finale di match, vedeva avanti gli ospiti di un gol. In occasione di un'azione offensiva dell'Ajax, il portiere di casa è stato travolto da Brian Brobbey. Impatto violentissimo, con Vaessen che resta a terra privo di sensi dopo essere stato colpito alla testa. Tra lo shock dei giocatori in campo, nello stadio 'Mandemakers' è calato il gelo. Uno steward è corso a bordo campo per prendere un defibrillatore, mentre i compagni di squadra di Vaessen venivano scortati a bordo campo piangendo. Durante i soccorsi, la sagoma di Vaessen è stata schermata da alcuni teloni sorretti da diversi giocatori, con lo speaker dello stadio che ha annunciato prima la sospensione temporanea della partita e poi l'interruzione definitiva. "Non camminerai mai da solo" il coro che si è levato dagli spalti, seguito dagli applausi dei presenti all'interno dell'impianto. Intanto, alcuni media locali, hanno riportato le parole del direttore sportivo del Waalwijk, che annuncia come le condizioni del portiere siano stabili e lui cosciente, in ospedale.. "Era cosciente, ma del tutto inconsapevole dell'accaduto. Ma ha ripreso a reagire. Voglio fare un grande complimento al personale medico. Hanno rianimato immediatamente perché non rispondeva e non era in grado di reagire. Questo è il protocollo medico. Fortunatamente - come sembra ora - non aveva nulla a che fare con il cuore. Ha avuto a che fare con il colpo che ha ricevuto sul lato della testa. Questo lo ha mandato in KO", ha detto Van Mosselveld.