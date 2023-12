L'iniziativa riguarda le squadre femminili e maschili dell'Ajax e verrà messa in atto durante le gare di questo weekend. Così, gli olandesi scendono in campo contro l'odio social

L'Ajax si schiera contro l'odio social. Oggi, infatti, le squadre maschili e femminili giocheranno senza nome sul retro delle maglie, dove verranno invece stampati tre punti . Un'iniziativa messa in atto per combattere questo problema sociale visto che i tre punti sono un simbolo riconosciuto a livello mondiale che rappresenta il silenzio. Ma non solo. Rappresentano anche l'icona del menu selezionato per segnalare messaggi di incitamento all'odio e account associati.

Lo scopo dell'iniziativa

Ogni mese, i giocatori delle squadre maschili e femminili dell'Ajax, ricevono più di 1.500 messaggi di odio sui social media. Questa cifra si basa sui dati di ricerca forniti dal club. Sfortunatamente, non sono le uniche persone a sperimentare questo tipo di odio online. L’odio sociale è una tendenza in crescita, che colpisce milioni di persone. La ricerca mostra che l’82% degli olandesi è colpito dalla lettura di messaggi di odio o commenti offensivi sui social media. Tuttavia, solo il 25% degli utenti dei social media agisce per fermarlo. Ciò significa che gli utenti dei social media contribuiscono inconsapevolmente a un ambiente in cui l’odio sociale sta diventando sempre più normalizzato. Con la sua iniziativa #SilenceSocialHate, l’Ajax vuole avviare una discussione sull’impatto dell’odio sociale e su come possiamo metterlo a tacere insieme.