Il Milan è sceso in campo nel pomeriggio per continuare la preparazione in vista del ritorno di Europa League contro il Craiova. Per la sfida di giovedì a San Siro sono già 60 mila i biglietti venduti, con l'Uefa che ha 'dovuto' omologare anche il terzo anello vista l'ampia richiesta di tagliandi da parte dei tifosi rossoneri. Numeri incredibili che non si erano registrati neanche negli ultimi preliminari di Champions disputati dal Milan: nel 2002 erano stati 30mila gli spettatori presenti, nel 2006 erano invece arrivati a 55mila. Sul campo invece, nel corso della seduta odierna, non era presente l'intera rosa. Mancavano all'appello infatti Bacca, Sosa e Paletta, giocatori che la società considera totalmente fuori dal progetto. Nel ritorno in programma contro i romeni di Devis Mangia, Vincenzo Montella è intenzionato a riproporre il 4-3-3, con il debutto dal primo minuto di Andrea Conti che prenderà il posto di Abate. Oltre all'ex atalantino presenti altri due protagonisti della campagna acquisti, Musacchio e Rodriguez, quest'ultimo match winner dell'andata. In mezzo al campo conferme per Kessié e Bonaventura nel ruolo di mezz'ala, mentre in cabina di regia Montolivo lascerà il posto a Locatelli. In attacco partirà dal primo minuto André Silva con Suso e Niang ai lati. All'allenamento quest'oggi hanno partecipato, nonostante l'indisponibilità per la sfida di giovedì, anche Biglia e Bonucci.