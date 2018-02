"Vogliamo arrivare più avanti possibile"

Tripletta per Immobile, che ha superato proprio Simone Inzaghi nella classifica dei migliori marcatori di sempre della Lazio: “Avrei voluto sostituire lui per inserire Caicedo - ha continuato Inzaghi - ma ho tolto poi Felipe Anderson che aveva un po' di crampi. Ciro deve continuare così, gioca in una squadra che è al servizio suo, sta segnando a ripetizione e deve continuare così. In ogni caso sono super felice per lui. Ciro mi ha superato in quanto a gol con questa maglia, poteva raggiungermi facendone 4 in una gara europea. Lui mi ha riposto: 'Misteri i tuoi gol erano in Champions". Gli ho detto: 'Speriamo di vedere anche i tuoi in Champions League'. Anderson e Luis Alberto dietro a Immobile? A partita in corsa l'ho già fatto più di una volta. Noi abbiamo dei quinti che spesso sono in zona d'attacco, in questo momento abbiamo trovato delle certezze con questo modulo. A gara in corso posso cambiare ma tutti si sacrificano come Luis Alberto che ha fatto la mezzala, ha corso e si è sacrificato”. Sulle ambizioni della sua Lazio, infine: “Dobbiamo cercare di arrivare più avanti possibile. Ai ragazzi oggi ho ricordato l'anno scorso da dove eravamo partiti, quanti sacrifici abbiamo fatto per centrare l'Europa League e sarebbe stato un peccato uscire ai sedicesimi contro la Steaua, con tutto il rispetto. Ora ci giochiamo l'ottavo, ci sono grandissime squadre. Domani c'è il sorteggio e vedremo che succederà”, ha concluso.