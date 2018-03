Arsenal-Milan: le probabili formazioni. Rebus attacco, Cutrone o Silva?

L'attesa c'è, ed è tanta, nonostante la difficile impresa di ribaltare lo 0-2 dell'andata. Dai 70mila circa di San Siro ai 60mila di Emirates, il passo è breve, le emozioni simili, ma con un'esperienza in più sul groppone. E' questo che aveva dichiarato Gattuso dopo il match con l'Arsenal: "Una squadra che deve abituarsi a certe sfide internazionali". E chissà che la carica della rincorsa alla Champions, la vittoria all'ultimo respiro nel match contro il Genoa, non faccia da trampolino di lancio a quella che sarebbe davvero un'impresa. Il Milan c'è, è vivo, combatte e non molla mai, prerogativa del suo allenatore. E arriva a Emirates con un André Silva in più. Il portoghese si è finalmente sbloccato in campionato e questa iniezione di fiducia potrebbe avere un effetto estremamente positivo sull'attaccante ma anche su tutta la squadra. D'altro canto, l'Arsenal, in Europa, è squadra molto più solida che in campionato. Parte con tutti i favori del pronostico ma il Milan proverà a metterlo in difficoltà.