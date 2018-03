Sorteggi Europa League, quando conosceremo il tabellone dei quarti: gli orari

Passo dopo passo, la finale di Lione si avvicina. Venerdì 16 marzo appuntamento a Nyon per il sorteggio dei quarti di finale dell’Europa League 2018 di calcio. L’urna deciderà quali saranno i prossimi abbinamenti del turno a eliminazione diretta: la corsa verso lo Stade de Lyon entra nel vivo, le migliori otto squadre della competizione che regala sempre enormi emozioni e, dallo scorso anno, un posto sicuro nella Champions League della prossima stagione, sono pronte per darsi battaglia nelle consuete sfide di andata e ritorno che si disputeranno il 5 e il 12 aprile. Il sorteggio dei quarti sarà totalmente libero: non ci sono paletti o vincoli. Per la prima volta nella storia del trofeo, si sono qualificate otto squadre di otto paesi diversi. Quindi, nonostante non ci fosse più alcuna preclusione tra team della stessa Nazione o avversari già nella fase a gironi, non ci sarà alcun problema. La Lazio, dopo il 2-2 in casa all’Olimpico contro la Dinamo Kyev è riuscita a ottenere una vittoria incredibile in Ucraina per 2-0 che la proietta tra le outsider temibili dell’urna. A questo punto inutile fare calcoli: le squadre da sfidare sono sempre più forti: a capo dei team sicuramente da evitare, almeno a questo punto, l’Atletico Madrid di Simeone che, dopo essere stato eliminato nella fase a gironi della Champions League, si pone come una delle squadre favorite alla vittoria finale. Difficile certo il Lipsia (che ha eliminato lo Zenit di Roberto Mancini e il Napoli di Sarri). Sfida non impossibile quella contro lo Sporting Lisbona. Tra le squadre abbordabili c'è sicuro il Salisburgo, nonostante l'eliminazione del Borussia Dortmund agli ottavi di finale. Occhio invece al Cska Mosca, che ha eliminato il Lione padrone di casa.