Primo tempo: la sblocca Diego Costa

L'Atletico Madrid approccia meglio alla partita e imposta il pressing nella metà campo avversaria, a differenza dell'Arsenal che ancora deve prendere il giusto ritmo. Al 6' Diego Costa vince il duello con Monreal, cerca il gol, nonostante Griezmann fosse libero in area, ma alla fine non trova la porta. Brutte notizie per Wenger che perde un grande protagonista: Koscielny, il capitano dell'Arsenal dice addio alla semifinale, per un infortunio che lo porta fuori dal campo in lacrime, dopo pochi minuti di gioco. Probabilmente si tratta di un problema al tendine d'Achille che lo escluderebbe anche dal Mondiale. Al suo posto entra Chambers, all'11'. I padroni di casa ci riprovano con una punizione di Koke dalla destra: Saul anticipa sul primo palo ma, di testa, non riesce a centrare la porta. Griezmann subisce un colpo alla testa in uno scontro con Chambers, che gli provoca una vistosa ferita, ma preferisce rimanere in campo. Al 15' Ramsey cerca Monreal che appoggia per Lacazette, ma Gabi recupera e allontana il pericolo. Dopo un inizio in salita, l'Arsenal entra in partita e l'Atletico è in difficoltà sulla pressione degli inglesi. Al 24' contropiede pericoloso per l'Atletico che sfrutta l'errore di Welbeck e vola verso la porta avversaria con Saul: Diego Costa perde il pallone, Chambers recupera bene e difende lo 0-0. L'Arsenal è vivo e lotta. Lacazette serve all'indietro Ozil: il tedesco arriva sul fondo e mette un pallone pericoloso nell'area piccola, la difesa spagnola si salva. Al 38' l'Atletico ottiene un calcio di punizione interessante, Koke (che poco prima aveva sciupato un'occasione d'oro a pochi passi da Ospina) si incarica della battuta: è uno schema per Griezmann che si gira, calcia e sfiora il gol. Al 47' l'episodio che sblocca la partita: Diego Costa, servito da Griezmann, torna a segnare dopo due mesi un gol pesantissimo. L'Atletico Madrid chiude il primo tempo in vantaggio.