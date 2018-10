In base a quanto visto, se il Milan si mantenesse su questa soglia basterebbe per raggiungere gli obiettivi? Domani sarà l'occasione per Calhanoglu?

Gattuso: Vedremo, Hakan non si deve scoraggiare. Deve andare alla ricerca della precisione, non si deve innervosire quando si sbaglia qualcosa. In pochi non sbagliavano mai quando giocavano. Bisogna continuare a credere in ciò che si fa, Hakan non deve perdere tempo a fare ragionamenti col suo cervello, deve essere tranquillo e lucido perché ha la nostra fiducia. Col Sassuolo mi è piaciuto, anche se non ha riempito gli occhi. Per quanto riguarda la soglia, vedendo giocare le altre grandi del campionato c'è un gioco importante e molta forza fisica, quindi dobbiamo pensare a migliorare il nostro. Le squadre con cui ce la giochiamo sono forti. Dobbiamo imparare a chiudere le partite e saper soffrire.