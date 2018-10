COME ARRIVA IL MILAN

Reduci dalla vittoria per 1-4 contro il Sassuolo, i rossoneri vogliono regalarsi un risultato positivo anche in Europa League. La prima è andata bene, 1-0 contro il Dudelange in Lussemburgo, ora altre due partite per chiudere i giochi. Prima i greci dell'Olympiacos, poi il Real Betis. Nelle coppe europee – da allenatore – Gattuso conta 6 panchine: 3 vittorie, zero pareggi e 3 sconfitte. I rossoneri sono a caccia della 200esima vittoria nelle coppe europee tra l'altro: finora ci stati 125 successi in coppa Campioni/Champions, 17 in coppa delle Coppe, 50 in Europa League (incluso coppa Uefa e coppa delle Fiere) e 7 in supercoppa europea. Ora l'Olympiacos per scrivere la storia.