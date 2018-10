Dopo gli scontri che avevano caratterizzato la vigilia, con 160 tra laziali e marsigliesi a darsi letteralmente battaglia prima dell'arrivo della polizia in una zona tra Canebiere e il Vecchio Porto, anche la giornata di Marsiglia-Lazio è stata contraddistinta da disordini e tensione. Un paio d'ore prima del fischio d'inizio, infatti, ci sono stati altri tafferugli questa volta tra la polizia francese e i tifosi del Marsiglia, che hanno tentato di sfondare il cordone di sicurezza per raggiungere ed entrare in contatto con i tifosi laziali. Se in occasione degli scontri al Vecchio Porto i gendarmi avevano disperso la folla usando solo i lacrimogeni, in questo caso sono stati costretti anche a caricare. Per fortuna, però, la polizia è riuscita a impedire ai marsiglieri di riuscire nel loro intento.

Pullman della Lazio accolto da una sassaiola nei pressi del Velodrome



Ma non è finita qui: altissima tensione e un po' di paura anche per i giocatori biancocelesti. Il pullman che trasportava Inzaghi e i giocatori, nei pressi del Velodrome è stato accolto da un lancio di sassi da parte dei tifosi locali. Uno dei sassi ha infranto un vetro del pullman, ma fortunatamente non ha creato danni o ferite a nessuno dei giocatori: solo un forte spavento. Anche in questo caso è stato tempestivo e risolutivo l'intervento della polizia, che ha riportato la calma e permesso alla spedizione biancoceleste di entrare allo stadio senza altri problemi. La Lazio ha fatto presente l'episodio ai delegati UEFA.