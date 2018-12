Con la qualificazione già in tasca, anche se come seconda, la Lazio si gioca questa sera l'ultima partita del proprio gruppo di Europa League, ospitando all'Olimpico i tedeschi dell'Eintracht Francoforte, già certi di accedere ai sedicesimi come primi.

Quando e dove si terrà Lazio-Eintracht?

Lo scontro di Europa League si giocherà giovedì 13 dicembre 2018 alle ore 18.55 allo Stadio Olimpico di Roma.

Dov'è possibile guardare Lazio-Eintracht?

La partita tra Lazio e Eintracht Francoforte sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e Sky Sport 252.

Quali sono i precedenti tra le due squadre?

L’unico precedente in competizioni europee fra Lazio ed Eintracht Francoforte riguarda proprio questa edizione dell'Europa League: all'andata, nella seconda giornata del girone, i tedeschi si imposero 4-1.

Le curiosità di Lazio-Eintracht

L’Eintracht Francoforte ha vinto il 50% delle partite disputate contro squadre italiane in tutte le competizioni (4V, 2N, 2P).

La Lazio ha perso le ultime due sfide contro squadre tedesche in competizioni europee UEFA, tante quante sconfitte nelle precedenti 11 (6V, 3N).

L’Eintracht Francoforte ha vinto tutte le ultime cinque partite in competizioni europee UEFA, solo una volta ha inanellato almeno sei successi di fila, tra settembre 1975 e marzo 1976 (sette in quel caso nella Coppa delle Coppe).

Solo l’Arsenal (26) ha utilizzato più giocatori differenti rispetto alla Lazio (25) in questa stagione di Europa League.

La Lazio ha mandato in gol ben sette giocatori diversi nella stagione in corso di Europa League, solo Siviglia (nove) e Arsenal (otto) ne contano di più.

La rete realizzata da Joaquín Correa contro il Marsiglia nella quarta giornata dell’Europa League in corso è stata la 100ª segnata dalla Lazio nella competizione: solo il Villarreal (114) e il Salisburgo (111) ne contano di più.

L’attaccante della Lazio Ciro Immobile ha servito quattro assist in questa stagione di Europa League: nessun giocatore ha effettuati di più nella competizione in corso.

Luka Jovic dell’Eintracht Francoforte ha realizzato cinque reti con soli sei tiri nello specchio in questa Europa League, senza alcun calcio di rigore: nessun giocatore ne ha segnate di più nella competizione in corso.