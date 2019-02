Nella serata di Vienna, che ha visto l'Inter vincere per 1-0 sul campo del Rapid e mettere in discesa il discorso qualificazione agli ottavi di Europa League, c'è stato uno spettatore speciale: Mauro Icardi. Dopo il ritiro della fascia di capitano da parte della società e la decisione di non partire per Vienna, l'attaccante argentino ha assistito dalla propria poltrona alla vittoria dei nerazzurri, il tutto al termine di una giornata decisamente diversa dal normale. Invece di essere al fianco dei suoi compagni prima in albergo e poi sul terreno (o sulla panchina, fate voi) dello stadio del Rapid, infatti, l'attaccante argentino ha passato san Valentino tra Appiano Gentile, dove si è presentato poco dopo le 9 di mattina per sottoporsi a un ciclo di fisioterapia, e l'abbraccio della sua Wanda, dalla quale si è rifuguato subito dopo aver lasciato il centro sportivo nerazzurro. Il tutto mentre il mondo del calcio non faceva altro, o quasi, che parlare di lui: Ausilio, prima del match di Europa League, e Spalletti, al termine della sfida vinta 1-0, su tutti. E allora, dopo un lungo silenzio, ecco che anche l'attaccante argentino ha voluto rispondere, ovviamente tramite i suoi amati social, utilizzando una frase che lascia aperte diverse interpretazioni.