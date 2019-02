Tanti gol, qualche rimonta e poche sorprese. Si è concluso anche il ritorno dei sedicesimi di Europa League che ha decretato le 16 qualificate al prossimo turno. Obiettivo centrato per due italiane su tre, Napoli e Inter, mentre la Lazio è stata eliminata mercoledì dal Siviglia. Nessun problema, dunque, per la squadra di Ancelotti che ha battuto di nuovo il Zurigo, questa volta con il punteggio di 2-0. Hanno fatto il bis anche i nerazzurri, protagonisti del poker ai danni del Rapid Vienna. Successo netto anche per l'Arsenal che ha sconfitto 3-0 il Bate Borisov e ribaltato il parziale ko dell'andata, garantendosi così la qualificazione agli ottavi. Altra inglese che avanza è il Chelsea di Maurizio Sarri, mentre esce di scena lo Shakhtar Donetsk, messo a tappeto dall'Eintracht Francoforte. La rimonta, oltre ai Gunners, riesce anche allo Zenit: il 3-1 di San Pietroburgo annulla il ko dei primi 90 minuti e manda a casa il Fenerbahce. Anche le spagnole non riescono a fare en plein, a causa dell'estromissione del Betis. I biancoverdi andalusi, dopo il 3-3 dell'andata a Rennes, incassano una sconfitta per 3-1 e dicono addio alla competizione, a differenza di Valencia e Villarreal che completano la propria missione e fanno fuori rispettivamente Celtic e Sporting Lisbona. La regola dei gol in trasferta, infine, costa caro al Leverkusen, eliminato dal Krasnodar per via dell'1-1 della BayArena.

Europa League 2019, tutte le squadre qualificate agli ottavi di finale

ARSENAL

DINAMO ZAGABRIA

EINTRACHT FRANCOFORTE

NAPOLI

SALISBURGO

VALENCIA

VILLARREAL

SIVIGLIA

ZENIT SAN PIETROBURGO

BENFICA

RENNES

CHELSEA

DYNAMO KYEV

SLAVIA PRAGA

INTER

KRASNODAR