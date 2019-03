Quando e dove si gioca Napoli-Salisburgo?

Il match tra Napoli e Salisburgo, valido per la gara di andata degli ottavi di finale di Europa League, si giocherà allo Stadio San Paolo di Napoli giovedì 7 marzo, con fischio d’inizio in programma alle 21.

Dov’è possibile guardare Napoli-Salisburgo?

La gara tra Napoli e Salisburgo verrà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 su satellite e fibra, mentre su Sky Sport Uno (canale 372) su Digitale Terrestre.

Quali sono i precedenti tra le due squadre?

Napoli e Salisburgo si incontrano per la prima volta in un match ufficiale in campo internazionale. L’unico precedente del Napoli contro una squadra austriaca nelle coppe europee risale alla Coppa delle Fiere 1966-1967, quando gli azzurri passarono il turno sul Wiener Sport-Club. Sono 14 i match, invece, tra il Salisburgo e club italiani: il bilancio è di 4 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte. Solo un ko nelle ultime sei sfide. Nelle gare ad eliminazione diretta, due qualificazioni degli austriaci (sull’Udinese, nella Coppa Uefa 2003-2004 e sulla Lazio, l’anno scorso in Europa League) e una italiana (Parma, in Coppa Uefa 2003-2004). Tra i precedenti anche la doppia finale di Coppa Uefa, persa con doppio 0-1 dal Salisburgo contro l’Inter, nel 1993-1994.

Curiosità

Il Napoli, che arriva a questo punto della competizione dopo aver eliminato ai sedicesimi (5-1 il risultato finale) lo Zurigo, ha superato il turno l’ultima volta che ha giocato gli ottavi di finale di Europa League, contro la Dinamo Mosca nel 2014-2015. Il Salisburgo, reduce dal brillante successo (5-2 il risultato finale) contro il Club Brugge, ha invece passato gli ottavi in due delle ultime tre occasioni tra Europa League e Coppa UEFA, inclusa l’ultima volta nella scorsa stagione contro il Borussia Dortmund. Gli azzurri vanno in gol da 15 partite consecutive (40 reti in totale) di Europa League al San Paolo, l’ultimo stop è stato in Napoli-Plzen 0-3 del 14 febbraio 2013. Dries Mertens è stato autore di 9 di queste Dries Mertens ed è il terzo marcatore all-time del Napoli nel torneo, alla pari di Hamsik. Prossimi traguardi sono i 10 gol di Higuain e i 14 di Cavani.

Qual è lo stato di forma delle due squadre?

Il Salisburgo è il leader della classifica del campionato austriaco, nel quale ha a oggi 11 punti di distanza sulla seconda: non ha vinto in sole quattro occasioni. La squadra di Marco Rose, ex allenatore dell’Eintracht di Francoforte, è anche la miglior difesa e il miglior attacco del torneo, anche se ha recentemente incassato la prima sconfitta della stagione, il 24 febbraio contro il Rapid Vienna. L’uomo più in vista è sicuramente Mounas Dabbur, israeliano che in stagione ha segnato 24 reti in 34 partite, 7 delle quali in Europa League, della cui classifica marcatori è al momento in testa. Il Napoli è invece reduce dall’amara sconfitta casalinga contro la Juventus, che ha quasi definitivamente spento le speranze di rimonta in Serie A. Il momento degli azzurri di Ancelotti è comunque buono e nel 2019 la squadra ha perso solo un’altra gara oltre a quella di domenica scorsa, in Coppa Italia contro il Milan.

Chi arbitrerà Napoli-Salisburgo?

Il bielorusso Aleksei Kulbakov sarà l'arbitro di Napoli-Salisburgo. Assistenti saranno Dmitri Zhuk e Oleg Maslyanko, mentre gli addizionali designati sono Denis Scherbakov e Dzmitry Dzmitryieu, con Yury Khomchenko Quarto uomo. Ha già diretto il Salisburgo nel 2017 nel pareggio per 0-0 sul campo del Marsiglia nella fase a gironi. Complessivamente ha diretto 10 gare di Champions, mentre sono 30 quelle di Europa League, più una partita di Nations League.