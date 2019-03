Lo 0-0 tra Eintracht Francoforte e Inter ha rimandato il discorso qualificazione alla gara di ritorno, in programma giovedì prossimo a San Siro. Un match che ha regalato meno emozioni rispetto alle aspettative. Le occasioni non sono mancate, come il rigore fallito da Brozovic, ma alla fine la sfida della Commerzbank-Arena si è conclusa senza gol. Non è venuta meno, comunque, l'intensità che ha tenuto giocatori e tifosi svegli e vivaci fino all'ultimo minuto. Lo stesso ritmo che, probabilmente, è stato il grande assente il giorno della conferenza stampa pre partita. L'incontro con i giornalisti di Spalletti e Cedric Soares, infatti, ha regalato un simpatico fuori programma ripreso nel video d'apertura di InterTV. Sarà stata forse colpa dei toni bassi utilizzati dal traduttore oppure della stanchezza dovuta alle poche ore di sonno, ma durante la traduzione in tedesco di una risposta data ai cronisti presenti, le telecamere hanno ripreso il terzino portoghese in procinto di abbracciare il mondo dei sogni. Un colpo di sonno di cui si è accorto lo stesso mister di Certaldo, il quale ha provveduto in prima persona a svegliare il suo giocatore con uno schiaffetto dietro la testa. L'ex Southampton ha ripreso subito coscienza e, insieme a Spalletti, si è messo a ridere per l'inconveniente. Cedric è poi apparso decisamente più pimpante negli ultimi dieci minuti di incontro nella quale è sceso in campo contro l'Eintracht, ma non è bastato a regalare il vantaggio ai suoi. Nella partita di ritorno in casa, i tifosi dell'Inter sperano di ammirare una squadra ancora più sveglia e vogliosa di conquistare il passaggio ai quarti di finale.