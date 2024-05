"Il ricordo di Malines rievocato a ogni bambino, vincere oggi per raccontare Dublino". I tifosi dell'Atalanta hanno voluto caricare con questo striscione la squadra all'ingresso in campo per la semifinale contro il Marsiglia. Il pensiero era diretto alla semifinale di Coppa delle Coppe persa contro i belgi del Malines nella stagione 1987-88. Esito diverso, invece, quello di ieri con la squadra di Gaperini pronta alla finale contro il Leverkusen del 22 maggio

