Era dato in formazione titolare Lorenzo Insigne. Pochi istanti prima di iniziare, il forfait. Dopo aver avvertito una noia muscolare. Al suo posto, nella sfida di Europa League contro il Salisburgo, ha giocato Dries Mertens. L’ufficialità del cambio in distinta è arrivata con un tweet del Napoli. Non è ancora chiara l’entità dell’infortunio. A fine partita, persa 3-1 dagli azzurri in Austria, ci ha pensato Carlo Ancelotti a chiarire la situazione: "Ha sentito un fastidio durante il riscaldamento. Probabilmente avrebbe potuto anche giocare, ma non abbiamo voluto forzare". Nel corso del match, altri problemi: Chiriches, soprattutto. Con il Napoli che ha giocato gli ultimi minuti del match senza difensori centrali di ruoli: "Chiriches? Credo sia un problema muscolare - ha aggiunto l’allenatore del Napoli - ha fatto un’ottima partita con Luperto, dimostrando lucidità e sicurezza nella prima parte del match".

Insigne, apporto fondamentale

Lorenzo Insigne sta vivendo una buona stagione in termini numerici, anche se un po’ discontinua quanto a rendimento. L’attaccante ha siglato 13 reti e fornito 7 assist nelle 34 presenze stagionali, considerate tutte le competizioni. È il secondo miglior marcatore del Napoli in campionato, dopo Arkadiusz Milik.