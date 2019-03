Novanta minuti (e forse più) con in palio un posto nei quarti di finale di Europa League. Dopo lo 0-0 di Francoforte, l'Inter e l'Eintracht si giocano la qualificazione a San Siro. E, per l'occasione, Milano è stata invasa dai tifosi tedeschi: ne erano previsti 14mila, alla fine ne sono arrivati circa 16mila. Per tutta la giornata hanno popolato piazza Duomo, con bandiere, sciarpe e cori. Presenti anche mille agenti, ma la situazione è comunque tranquilla e non c'è stato alcun tipo di disordine. Per motivi di sicurezza, è stata vietata la vendita degli alcolici tra le ore 12 e le ore 20 nel centro della città e tra le ore 16 e le 24 in zona San Siro. Molti tifosi dell'Eintracht, però, si sono attrezzati in precedenza, portandosi il sidro di mele Europacup con lo stemma della società di Francoforte. E, sempre a piazza Duomo, alla fine del pranzo tra società, è arrivato il il presidente del club tedesco Peter Fischer. Quest'ultimo è stato sommerso dai tifosi presenti, che gli hanno augurato buon compleanno con abbracci e cori.