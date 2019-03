Tutto ancora in discussione, per l’Inter di Luciano Spalletti: lo 0-0 ottenuto a Francoforte contro l’Eintracht obbliga i nerazzurri a vincere per evitare i supplementari o l’eliminazione in caso di pareggio con reti. Tante le assenze, a partire da quella di Mauro Icardi proseguendo per quelle di Nainggolan, Miranda e Brozovic per infortunio. Non ci sarà nemmeno Lautaro Martinez che è squalificato, con Dalbert, Gagliardini e Joao Mario che non sono presenti in lista. Il modulo pensato dall’allenatore è un 4-2-3-1, con Skriniar in mediana e Ranocchia centrale di difesa con De Vrij. In attacco Politano punta centrale, supportato da Perisic, Borja Valero e Candreva. Arbitrerà la sfida il direttore di gara rumeno Ovidiu Hategan.

Le partite di Europa League in programma

Ore 18:55

Dinamo Kiev - Chelsea (Sky Sport Football e canale 254)

Salisburgo - Napoli (Sky Sport Uno e canale 253)

Krasnodar - Valencia (Canale 255)

Ore 21:00

Inter - Eintracht Francoforte (Sky Sport Uno e canale 252)

Benfica - Dinamo Zagabria (Canale 257)

Arsenal - Rennes (Sky Sport Football e canale 254)

Slavia Praga - Siviglia (Canale 256)

Villarreal - Zenit (Canale 255)

Sul canale 251, sia per le partite delle 18:55 che per quelle delle 21:00, sarà disponibile la Diretta Gol.

LA CHAMPIONS E L'EUROPA LEAGUE SU SKY SPORT: DOVE VEDERLE

