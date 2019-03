Come seguire il sorteggio in diretta tv e streaming

Appuntamento venerdì 15 marzo alle 13 con il sorteggio di Nyon. Il sorteggio sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 24 (canale 200), Sky Sport Football (canale 203) e in diretta streaming su SkySport.it.

Quali sono le squadre qualificate ai quarti di finale?

Napoli

Valencia

Chelsea

Arsenal

Eintracht

Villarreal

Slavia Praga

Benfica

Regole del sorteggio: cosa è cambiato?

Ci sarà quest'anno un'importante novità nel sorteggio dei quarti di finale di Europa League. Infatti non saranno decisi soltanto gli abbinamenti del prossimo turno, ma verrà stilato l'intero tabellone che condurrà alla finalissima di Baku. Le squadre qualificate, dunque, conosceranno l'avversario da affrontare ai quarti di finale ma anche le possibili squadre da sfidare in semifinale in caso di passaggio del turno. Un ritorno al passato, deciso sia per la Champions League che per l'Europa League. Giocherà la gara d'andata in casa la squadra che verrà sorteggiata per prima.

Si possono incontrare squadre dello stesso Paese?

Arrivati a questo punto del torneo, come già accaduto per il sorteggio degli ottavi di finale, non ci saranno né teste di serie né accoppiamenti proibiti dal regolamento. Ci sarà dunque un sorteggio aperto, nel quale potranno essere abbinati anche due club provenienti dalla stessa federazione.

Chelsea e Arsenal non insieme in casa

Unica limitazione di questo sorteggio riguarda le due squadre inglesi: Arsenal e Chelsea non potranno giocare in casa a Londra nello stesso giorno. Dunque se dovessero venire entrambe sorteggiate per giocare l'andata o il ritorno in casa, la squadra con la priorità inferiore (l'Arsenal, visto che il Chelsea si è qualificato vincendo l'FA Cup) subirà l'inversione di campo. Il calendario delle semifinali, nel caso in cui le due squadre inglesi dovessero essere ancora in corsa, verrà comunicato dall'Uefa entro il 20 aprile.

Chi estrarrà le palline?

A effettuare il sorteggio dei quarti di finale di Europa League ci sarà Pierre van Hooijdonk, ex attaccante olandese. Quest'ultimo ha vinto la Coppa UEFA nella stagione 2001/2002 con la maglia del Feyenoord, vincendo anche il titolo di capocannoniere con otto gol.

Dove e quando si giocherà la finale di Europa League 2018/2019?

La finale di questa edizione dell'Europa League si giocherà all'Olympic Stadium di Baku mercoledì 29 maggio 2019.

Il calendario della fase finale: le date

L'andata dei quarti di finale si giocherà giovedì 11 aprile, mentre le gare di ritorno ci saranno giovedì 18 aprile. A seguire ci saranno le semifinali, programmate tra il 2 e il 9 maggio. Quello dei quarti di finale, come detto, sarà l'ultimo sorteggio, che determinerà tutto il tabellone fino alla finalissima.