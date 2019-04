L'Europa League, si sa, soprattutto nelle sue fasi iniziali è la competizione delle trasferte improbabili e nei luoghi più sperduti d'Europa. Quanto accaduto a questo tifoso del Benfica, però, ha dell'incredibile: sia perché, in teoria, la trasferta in questione non era affatto proibitiva logisticamente; sia perché in un'epoca ormai dominata dalla tecnologia sembra davvero impossibile che possa capitare ancora una cosa del genere. Eppure è accaduto: la squadra portoghese è impegnata nel ritorno dei quarti di finale contro l'Eintracht Francoforte, dopo averlo sconfitto per 4-2 a Lisbona; e questo tifoso, in compagnia di un amico, è partito in macchina dal Portogallo direzione Francoforte.

L'altra Francoforte



Alvaro, questo il suo nome, ha documentato il viaggio su Instagram: partenza, tappa intermedia a Parigi e arrivo... nella città sbagliata! Non Francoforte sul Meno, ma Francoforte sull'Oder: due città omonime, ma a circa 6 ore di distanza in automobile. Francoforte sul Meno si trova infatti molto più a ovest e paradossalmente più vicina di quanto non sia invece l'altra, situata al confine con la Polonia. Soltanto dopo essere arrivato a destinazione Alvaro si è reso conto di aver clamorosamente sbagliato destinazione e ha condiviso su Instagram anche il proprio sgomento. E ora? Dopo aver ringraziato per i messaggi giunti da tutto il mondo, i due amici sono ripartiti alla volta della Francoforte "giusta". Difficilmente arriveranno in tempo per la partita: il calcio d'inizio è alle 21...