L'Europa League 2018/2019 è arrivata al suo ultimo atto, quello che decreta il vincitore. Nella finale di Baku sarà derby inglese. A contendersi il titolo, il Chelsea di Maurizio Sarri e l'Arsenal di Unai Emery. Per l'allenatore italiano, la possibilità di aggiungere alla sua bacheca il primo trofeo su scala continentale. L'allenatore spagnolo dei Gunners, invece, sogna di vincere la quarta Europa League della sua carriera dopo il tris con il Siviglia tra il 2013 e il 2016, stabilendo un record per la competizione. In Premier il Chelsea ha chiuso in terza posizione con 72 punti, guadagnando il pass per la prossima Champions League, mentre l'Arsenal ha terminato il suo cammino a un punto dal quarto posto occupato dal Manchester United. Quello delle due squadre in Europa League è stato un percorso netto. La squadra di Sarri ha vinto il girone con Paok Salonicco, Vidi e Bate Borisov, superando il Malmo nei sedicesimi di finale, la Dinamo Kiev negli ottavi, lo Slavia Praga nei quarti e l'Eintracht Francoforte in semifinale. L'Arsenal, superato agevolmente il girone eliminatorio completato da Sporting Lisbona, Vorskla e Qarabag, ha avuto la meglio sul Bate Borisov nei sedicesimi, sul Rennes negli ottavi, sul Napoli nei quarti e sul Valencia in semifinale.

Quando e a che ora si gioca la finale di Europa League 2018/2019?

La finale dell'Europa League 2018/2019 si giocherà in gara unica allo stadio Olimpico di Baku, in Azerbaigian. Fischio d'inizio alle 21 di mercoledì 29 maggio.

Dove vedere Chelsea-Arsenal

Come tutte le partite dell'Europa League 2018/2019, anche Chelsea-Arsenal andrà in onda su Sky. La sfida di Baku sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (canale 472/482 sul digitale), Sky Sport Football e e sul canale Sky Sport 251 su fibra e satellite (anche in 4K HDR per i clienti Sky Q). La gara sarà visibile anche in streaming su SkyGo.