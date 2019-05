Pedro: "Europa League da 10. Spero che Sarri resti"

Un’altra coppa alzata al cielo e ancora un gol in finale. Tra i protagonisti del successo in Europa League del Chelsea c’è sicuramente Pedro: “E’ una bellissima emozione, siamo contenti della vittoria di questo trofeo, abbiamo giocato molto bene questa gara. Ho fatto tanti gol in finale? Sono felice per me e per la mia carriera, ora godiamoci questo successo insieme ai nostri tifosi”, le parole dello spagnolo a Sky Sport. “Il voto a questa stagione? In Europa League 10, perché non abbiamo perso nemmeno una partita e vincere così contro l’Arsenal è incredibile”, ha proseguito Pedro. Che ha poi concluso mandando un messaggio al proprio allenatore: “Spero che Sarri continui al Chelsea. Sono contento per lui, questo è il primo titolo della sua carriera”.

Jorginho: "Grande stagione, nonostante le critiche"

Tra gli artefici del successo del Chelsea in Europa League c’è anche l’ex Napoli Jorginho: “E’ troppo bello vincere un trofeo così importante dopo una stagione lunga, dura, difficile. Lo abbiamo meritato. Oltre le critiche, la nostra è stata una grande stagione e alla fine conta il risultato, anche se le critiche fanno parte del gioco. Siamo arrivati terzi, abbiamo vinto l'Europa League e perso la Coppa di Lega in finale. Questa vittoria è per le nostre famiglie", ha affermato il centrocampista a Sky Sport.