Sarà una tra Debreceni e Kukesi l'avversaria della Roma nel secondo turno preliminare di Europa League. A Nyon si è svolto il sorteggio, con i giallorossi, inseriti nel gruppo 5, che hanno pescato la vincente del turno preliminare tra gli ungheresi e gli albanesi, ultimi nel ranking dei club del gruppo 5. L’andata si giocherà all'Olimpico il 25 luglio, mentre il ritorno sarà in programma una settimana dopo: l’1 agosto. Il Debreceni si è qualificato arrivando 3° in campionato. Allenata da András Herczeg, è una delle formazioni più titolate in patria, con 7 campionati vinti e 24 trofei in totale. Insieme al Ferencvarosi, è una delle uniche due squadre ungheresi ad aver partecipato almeno una volta alla fase a gironi di Champions. Il Kukesi, invece, ha concluso al secondo posto il campionato albanese, giungendo alle spalle del Partizani. Guidati da Armando Çungu in panchina, fino a poche stagioni fa militavano nella serie inferiore. Poi la promozione e la crescita continua che li ha visti trionfare in patria e conquistare le prime qualificazioni a livello europeo. La sfida tra le due squadre andrà in scena l'11 e il 18 luglio (andata in Ungheria). Questo l’elenco completo delle partite del secondo turno preliminare:

Percorso Campioni

Gruppo 1

Norrkoping (SWE)/Saint Patrick's (IRL)-Dinamo Minsk (BLR)/Ljepaja (LVA)

Espanyol (ESP)-Stjarnana (ISL)/Levadia Tallinn (EST)

Arsenal Tula (RUS)-Neftçi (AZE)/Nisporeni (MDA)

Cracovia (POL)/Streda (SVK)-Atromitos (GRE)

Laçi (ALB)/Hapoel Beer-Sheva (ISR)-Siroki (BIH)/Kairat Almaty (KAZ)

Gruppo 2

Vincente [Barry Town (WAL)/Cliftonville (NIR)]/ Haugesund (NOR)-Sturm Graz (AUT)

Utrecht (NED)-Pandev (MKD)/Zrinjski (BIH)

AEK Larnaca (CYP)/Hincesti (MDA)-Levski Sofia (BUL)/Ruzomberok (SVK)

Vincente [Sant Julia (AND)/Europa (GIB)]/Legia Varsavia (POL)-Vitebsk (BLR)/KuPS Kuopio (FIN)

Pyunik (ARM)/Shkupi (MKD)-Jablonec (CZE)

Gruppo 3

Lechia Gdansk (POL)-Inter Turku (FIN)/Brondby (DEN)

Malatyaspor (TUR)-Ol. Lubiana (SVN)/Rigas (LVA)

Radnicki Nis (SRB)/Flora Tallinn (EST)-Eintracht Francoforte (GER)

Zeta (MNE)/Fehervar (HUN)-Breidablik (ISL)/Vaduz (LIE)Gabala (AZE)-Dinamo Tbilisi (GEO)/Vincente [La Fiorita (SMR)/Engordany (AND)]

Gruppo 4

Domzale (SVN)/Balzan (MLT)-Malmo (SWE)/Vincente [Ballymena (NIR)/Runavik (FRO)]

Molde (NOR)/Reykjavik (ISL)-Cukaricki (SRB)/Banants (ARM)

Aberdeen (SCO)/Rovaniemi (FIN)-Fola Esch (LUX)/Sachkhere (GEO)

Podgorica (MNE)/Narva Trans (EST)-Zorya Luhansk (UKR)

Royal Antwerp (BEL)-Viitorul (ROU)

Gruppo 5

ROMA (ITA)-Debreceni (HUN)/Kukesi (ALB)

CSKA Sofia (BUL)/Titograd (MNE)-Osijek (CRO)

Lucerna (SVI)-Riteriai (LTU)/Vincente [Klaksvik (FRO)/Tre Fiori (SMR)]

Vincente [Prishtina (KOS)/St Joseph's (GIB)]/Rangers (SCO)-Cork City (IRL)/Vincente [Niederkorn (LUX)/Cardiff (WAL)]

Ventspils (LVA)/Teuta (ALB)-Gzira United (MLT)/Hajduk Spalato (CRO)

Gruppo 6

Strasburgo (FRA)-Maccabi Haifa (ISR)/NS Mura (SVN)

Lokomotiv Plovdiv (BUL)-Bijeljina (BIH)/Spartak Trnava (SVK)

AZ Alkmaar (NED)-Häcken (SWE)

Brann (NOR)/Shamrock Rovers (IRL)-Kauno Zalgiris (LTU)/Apollon Limassol (CYP)

Alashkert (ARM)/Skopje (MKD)-Steaua Bucarest (ROU)/Milsami Orhei (MDA)

Mlada Boleslav (CZE)-Shymkent (KAZ)/Kutaisi (GEO)

Gruppo 7

Wolverhampton (ENG)-Crusaders (NIR)/B36 Torshavn (FRO)

Aris Salonicco (GRE)-AEL Limassol (CYP)

Esch (LUX)/Tobol Kostanay (KAZ)-Vitoria Guimaraes (POR)

Honved (HUN)/Zalgiris Vilnius (LTU)-Sabail (AZE)/Un. Craiova (ROU)

Soligorsk (BLR)/Hibernians (MLT)-Esbjerg (DEN)

Connah's Quay (WAL)/Kilmarnock (SCO)-Partizan (SRB)



Percorso Piazzate

Gruppo 1

SP Tre Penne (SMR)/FC Santa Coloma (AND) - Sūduva (LTU)/Crvena zvezda (SRB)

BATE Borisov (BLR)/Piast Gliwice (POL) - Dundalk (IRL)/Riga FC (LVA)

Partizani (ALB)/Qarabağ (AZE) - Sheriff Tiraspol (MDA)/Saburtalo (GEO)

Gruppo 2

Nõmme Kalju (EST)/Shkëndija (MKD) - Feronikeli (KOS)/Lincoln Red Imps (GIB)

Valur Reykjavík (ISL)/Maribor (SVN) - Ferencváros (HUN)/Ludogorets (BUL)

Slovan Bratislava (SVK)/Sutjeska (MNE) - The New Saints (WAL)/Vincitrice turno preliminare

Gruppo 3

Finalista sconfitta turno preliminare-Astana (KAZ)/CFR Cluj (ROU)

Nõmme Kalju (EST)/Shkëndija (MKD) - F91 Dudelange (LUX)/Valletta Santa Coloma (MLT)