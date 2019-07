Comincia l'avventura europea per la prima squadra italiana impegnata in Europa League, il Torino di Walter Mazzarri. I granata ospiteranno al Moccagatta di Alessandria (non a Torino, per l'indisponibilità dell'Olimpico Grande Torino) gli ungheresi del Debrecen per l'andata del secondo turno preliminare. Mazzarri ha sottolineato in conferenza stampa le difficoltà del match, dovute soprattutto all'inevitabile differenza di condizione fisica e conta su Belotti: "Ha dato una grande dimostrazione di professionalità venendo in ritiro dieci giorni prima di quando sarebbe potuto venire. In ogni amichevole ha dato il massimo ed è ciò che deve fare".

Dove vedere la partita in tv

Calcio d'inizio alle ore 21:00: la partita sarà trasmessa su Sky Sport Football e Sky Sport Uno, con il commento di Fabio Caressa e Beppe Bergomi; da bordocampo interverrà Paolo Aghemo.

La probabile formazione

Mazzarri pensa al primo Toro della stagione. Sarà 4-3-3 con Iago Falque e Berenguer a supporto di Belotti. Fuori dai convocati per precauzione Dijdji, al suo posto Lyanco.

Torino (4-3-3): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Bremer; De Silvestri, Baselli, Meitè, Ansaldi; Iago Falque, Belotti, Berenguer. Allenatore: Mazzarri