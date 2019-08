Il fatto di non aver visto N'Koulou in formazione è stata una scelta concordata con la società o è il giocatore che non se l'è sentita?

Quando un giocatore dice non c'ero con la testa, addirittura dopo una partita come quella contro il Wolverhampton, per l'allenatore non è una bella cosa. Perché deve prendere atto del fatto che un giocatore che aveva mandato in campo è come se non ci fosse stato. Dopo ho insistito, cercando di rimediare al suo comportamento. Ma non sono riuscito a convincerlo a scendere in campo con la mentalità giusta nemmeno contro il Sassuolo. Io ho un gruppo, ho quelli che stanno in panchina che non vedono l'ora di poter giocare: secondo voi un allenatore manda in campo un giocatore che dice di non volerlo fare? E' normale che non lo fa giocare, è costretto a lasciarlo fuori. Non gli posso mica chiedere l'elemosina. Ora faccio una domanda a voi: se l'avessi fatto giocare di forza, chi è il responsabile di una sua eventuale prestazione negativa in campo?