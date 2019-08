Oggi tocca alla Champions League, venerdì 30 agosto si conosceranno invece i gironi dell'edizione 2019/20 di Europa League. 48 squadre al via, con il quadro completo che si avrà soltanto dopo la fine delle gare di ritorno dei playoff in programma questa sera: Roma e Lazio già qualificate (e certe di essere in prima fascia), il Torino che deve conquistarsi il pass rimontando il 2-3 subito all'andata dal Wolverhampton.

Quando sarà il sorteggio dei gironi di Europa League 2019-20

Il sorteggio avrà luogo a Montecarlo, nel Principato di Monaco, venerdì 30 agosto alle 13:00.

Dove vedere il sorteggio di Europa League 2019-20

Il sorteggio si potrà vedere in diretta su Sky Sport 24, Sky Sport Football e in streaming su skysport.it.

I criteri e le fasce

Al momento, l'unica fascia già definita per intero è la prima: in ogni fascia ci sono 12 squadre, per un totale di 48 squadre che si affronteranno in 12 gironi da 4.

Le squadre in prima fascia:

Siviglia (SPA), Arsenal (ING), Porto (POR), Roma, Manchester United (ING), Dinamo Kiev (UCR), Besiktas (TUR), Basilea (SVI), Sporting CP (POR), CSKA Mosca (RUS), Wolfsburg (GER), Lazio;

Le altre già qualificate:

Krasnodar (RUS), Borussia Monchengladbach (GER), Young Boys (SVI), Saint-Etienne (FRA), Apoel Nicosia (CIP), Getafe (SPA), Rennes (FRA), Rosenborg (NOR), Istanbul Basaksehir (TUR), Oleksandriya (UCR), LASK Linz (AUS), Wolfsberger (AUS), Lugano (SVI), Cluj (ROM).



La procedura dei sorteggi

27 squadre si sono già qualificate ai gironi, le altre 21 verranno fuori dall'esito dei playoff. Le 48 squadre verranno divise in 4 fasce da 12: nessuna squadra può affrontarne una della stessa federazione. Inoltre, come stabilito dal Comitato Esecutivo UEFA, le squadre di Russia e Ucraina non possono essere sorteggiate nello stesso girone.



Le date dell'Europa League 2019-20

19 settembre: fase a gironi, prima giornata

3 ottobre: fase a gironi, seconda giornata

24 ottobre: fase a gironi, terza giornata

7 novembre: fase a gironi, quarta giornata

28 novembre: fase a gironi, quinta giornata

12 dicembre: fase a gironi, sesta giornata



16 dicembre: sorteggio sedicesimi di finale, Nyon



20 febbraio: sedicesimi di finale, andata

27 febbraio: sedicesimi di finale, ritorno



28 febbraio: sorteggio ottavi di finale, Nyon



12 marzo: ottavi di finale, andata

19 marzo: ottavi di finale, ritorno



20 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinale, Nyon



9 aprile: quarti di finale, andata

16 aprile: quarti di finale, ritorno

30 aprile: semifinali, andata

Quando e dove si giocherà la finale di Europa League 2019-20



La finale si giocherà in Polonia, allo stadio di Danzica il 27 maggio 2020.

I premi che verranno assegnati durante la cerimonia

Nel corso del sorteggio verrà premiato il miglior giocatore della passata edizione dell'Europa League, vinta dal Chelsea: i candidati sono Eden Hazard (vincitore con i blues e ora al Real Madrid), Olivier Giroud (Chelsea) e Luka Jovic (nella passata stagione all'Eintracht Francoforte, ora anche lui al Real Madrid).