Storie da Europa League. Tra le tante, una delle più curiose riguarda il Wolfsberger, squadra austriaca inserita nel Gruppo J, quello della Roma. Per via dell'indisponibilità del proprio stadio - la Lavanttal Arena, che con suoi appena 3000 posti a sedere non rispetta le norme Uefa - il Wolfsberger aveva designato lo stadio di Klagenfurt come sede alternativa per disputare le partite europee. Non aveva però fatto i conti con... un'installazione. Al Wörthersee-Stadion, infatti, sono stati piantati 300 alberi alti fino a 14 metri: un'opera di Land Art, che mira a sensibilizzare sull'emergenza climatica e sui pericoli della deforestazione nell'ambito dell'iniziativa Far Forest. L'installazione porta la firma del curatore svizzero Klaus Littman e sarà rimossa soltanto a fine ottobre, quando gli alberi saranno trapiantati in un sito vicino allo stadio.

Wolfsberger-Roma si giocherà a Graz

Wolfsberger-Roma, in programma il 3 ottobre per la 2^ giornata del grupp J, si giocherà dunque alla UPC Arena di Graz, a 80 chilometri da Wolfsberg. Anche il Klagenfurt, squadra che milita nella seconda serie austriaca e che ha aderito all'iniziativa, dovrà momentaneamente spostarsi per l'indisponibilità del proprio impianto - che nel 2008 ha ospitato anche alcuni match degli Europei. Con buona pace dei propri tifosi, ma anche di quelli di Wolfsberger e Roma, che per assistere al match dovranno fare 80 km in più.