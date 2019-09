Domanda per Inzaghi: ti aspetti una reazione da Milinkovic dopo Ferrara?

"No, non mi aspetto nessuna reazione. Volevo qualcosa di più da tutti negli ultimi 25' di Ferrara, ma sono io il primo responsabile. Stiamo facendo un grande lavoro, lo dicono i numeri degli anni passati. Però adesso l'asticella va alzata, bisogna migliorare sempre. Non voglio che si esalti il nostro calcio quando finiamo quarti in classifica. Come dice Lulic, delle volte si può essere meno belli ma vincere le partite".