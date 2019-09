La Roma di Fonseca si prepara alla prima partita di Europa League contro l’Istanbul Basaksehir. Sono cinque i giallorossi che però non hanno partecipato alla rifinitura a Trigoria. Oltre a Perotti e Zappacosta, mancheranno anche l’ex della partita Cengiz Under e l’altro turco Cetin, a causa di un virus influenzale. Altra assenza importante per Fonseca sarà quella di Chris Smalling. Il difensore inglese, arrivato a Roma negli ultimi giorni di mercato non ha ancora debuttato con la maglia giallorossa ed ha saltato l’allenamento prima della partita contro i turchi. Un problema quello di Smalling emerso nella giornata di venerdì, quando per un leggero sovraccarico lo staff medico aveva optato per un lavoro personalizzato.

"Per Smalling nulla di grave"

L’ex difensore del Manchester United a causa di questo problema è stato escluso da Fonseca dai convocati per la partita di campionato contro il Sassuolo. "Smalling ha accusato un fastidio all’adduttore, nulla di grave ma abbiamo deciso di non correre dei rischi perché vogliamo che sia al 100%. Abbiamo deciso di gestire la situazione in questo modo, viste le tante partite dei prossimi giorni", aveva detto Fonseca prima della partita di campionato di domenica. Un problema che il difensore giallorosso non ha ancora smaltito e che lo terrà fuori anche dalla partita di Europa League contro il Basaksehir.