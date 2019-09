Inizia con un poker l'avventura in Europa League della Roma: un 4-0 bello e rotondo rifilato ai turchi del Basaksehir nella prima gara del girone, costruito quasi completamente nella ripresa. Serve infatti un'autorete di Caiçara per indirizzare il match, con il difensore che batte il proprio portiere con un intervento goffo nel tentativo di allontanare un cross di Spinazzola, quando le squadre si stanno già preparando all'intervallo. Fino a quel momento aveva prevalso l'equilibrio, con poche occasioni e ritmi blandi, con la musica che cambia totalmente nella ripresa.

I giallorossi (per l'occasione in completo blu, la terza maglia "vintage" che faceva il suo esordio) che tornano in campo, trascinati da uno Zaniolo a tratti incontenibile e alla fine migliore in campo, impiegano pochi minuti a raddoppiare con Dzeko (gol numero 90 con la Roma, in 183 presenze), servito davanti alla porta proprio da Zaniolo, e al 71' fa 3-0 con i due protagonisti a scambiarsi i ruoli: il bosniaco ispira, il giovane trequartista fa 3-0 trovando il suo primo gol in Europa League all'esordio nel torneo.

Okan Buruk, ex Inter oggi sulla panchina del Basaksehir, tenta qualche cambio per riaprire la gara, ma è sempre la Roma ad avere le migliori occasioni, ancora con Dzeko, con Pellegrini subentrato a Pastore e nel finale con Kalinic (esordio in giallorosso per lui, al posto di un applauditissimo Dzeko), che si divora una doppia chance. Così, in pieno recupero, è Kluivert a entrare nel tabellino chiudendo un'azione personale con un bel sinistro dopo essere rientrato bene sul mancino: 4-0, che significa esordio perfetto, la conferma della facilità con cui i giallorossi - con tutte le opzioni di cui dispongono in avanti - possono arrivare al gol, ma anche zero gol subiti, una novità in questo inizio di stagione per la squadra di Fonseca.

Prossimo turno contro gli austriaci del Wolfsberger, che a sorpresa hanno superato con lo stesso risultato, un inaspettato 4-0, i più quotati tedeschi del Borussia M'Gladbach.