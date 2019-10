Domanda per Caicedo: Questa Lazio può raggiungere gli obiettivi che si è posta?

"Sicuramente, altrimenti non avrebbe senso lavorare ogni giorno. Noi ci crediamo in quello che facciamo. Il mister fa le scelte e noi siamo con lui. Stiamo facendo un buon lavoro. In campionato come in Europa stiamo sulla buona strada. Domani dobbiamo vincere"