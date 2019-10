Giorni intensi per Felipe Caicedo. Il centravanti ecuadoriano della Lazio, autore del provvisorio 3-0 nel poker rifilato domenica al Genoa, ha prolungato il proprio contratto con il club biancoceleste fino al 2022. A comunicarlo una nota ufficiale emessa dalla società laziale: "La S.S. Lazio comunica di aver rinnovato e prolungato il contratto delle prestazioni sportive del calciatore Felipe Caicedo sino al 30/06/2022". Prolungamento del contratto, che andava in scadenza nell'estate 2020, e miglioramento dell'ingaggio, che passa da 1,8 milioni di euro a stagione a 2,1 più bonus. Caicedo è arrivato alla Lazio nell'estate 2017 dopo il triennio all'Espanyol. Alternativa di lusso per Simone Inzaghi, in questa stagione l'attaccante 31enne ha giocato cinque partite con la maglia della Lazio, di cui tre da titolare, e ha segnato una rete. Con il club biancoceleste le sue presenze complessive sono 76, buona parte delle quali da subentrante, con 16 reti. Ora per lui arriva un concreto messaggio di fiducia da parte della società.