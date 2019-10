Celtic-Lazio, Inzaghi: "Doppio confronto decisivo. Il pubblico? Conta il campo"

DOMANDA PER INZAGHI - 60mila persone per una partita di Europa League, in Italia sembrano un traguardo: perché?

Penso che sia una questione di cultura: in Romania c'erano 10mila spettatori, domani ce ne saranno 60mila. All'Olimpico contro il Rennes 10mila erano pochi, ma è un andazzo che in Italia purtroppo va così, non adeguato a partite e palcoscenici di alto livello.