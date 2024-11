Dopo il pareggio contro gli Spurs, i giallorossi sono al 21° posto con 6 punti in classifica. Ancora due strade aperte per andare avanti nella competizione: qualificarsi tra le prime 24 è sicuramente la più semplice e alla Roma basterebbero 4 punti nelle ultime 3 uscite (contro Braga, AZ ed Eintracht); per rientrare tra le migliori 8, invece, il discorso si complica

Dopo il pareggio di Londra contro il Tottenham, la Roma si trova al 21° posto in classifica con 6 punti al termine delle prime 5 giornate di Europa League . Ancora tutto aperto per la qualificazione alla fase successiva, con i giallorossi di Ranieri che avranno bisogno di conquistare punti importanti nelle ultime tre uscite della fase campionato (contro Braga , AZ Alkmaar ed Eintracht Francoforte ).

Quante squadre accedono alla fase a eliminazione diretta?

Il regolamento dell'Europa League è analogo a quello della Champions: le prime 8 classificate della "fase campionato" accederanno direttamente agli ottavi di finale. Le 16 squadre che si classificheranno tra il 9° e il 24° posto accederanno ai playoff: le prime 8 come teste di serie, le restanti come non teste di serie. Le classificate dal 25° posto in poi saranno eliminate: in questo nuovo format, infatti, non sono previste retrocessioni.