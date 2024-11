Spettatore d'eccezione al Tottenham Hotspur Stadium, Allegri ha seguito dal vivo la sfida tra gli Spurs e la Roma di Ranieri. Privo di un incarico in panchina dallo scorso maggio, l'ex allenatore della Juventus si trova a Londra da una decina di giorni per frequentare un corso d'inglese e ne ha approfittato per respirare l'atmosfera dello stadio. Non è mancato il siparietto con un tifoso giallorosso: "Sei qui perché l'anno prossimo allenerai la Roma?". E Max fa cenno di no più volte...

