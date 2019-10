Celtic-Lazio, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE

I biancocelesti di scena a Glasgow nell'insidiosa trasferta contro il Celtic. La Lazio cerca un successo per dare seguito alla bella vittoria dell'ultimo turno contro il Rennes. Turnover per Inzaghi, che cambia diversi titolari. Celtic-Lazio è in diretta esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport 252

FORMAZIONI UFFICIALI:

CELTIC (4-2-3-1): Forster; Elhamed, Jullien, Ajer, Bolingoli-Mbombo; Brown, McGregor; Forrest, Christie, Elyounoussi; Edouard. All: Lennon

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Jony; Correa, Caicedo. All: Inzaghi

La sfida tra Celtic Glasgow e Lazio è valida per la terza giornata del girone E di Europa League

La partita è in programma giovedì 24 ottobre al Celtic Park di Glasgow con inizio alle ore 21

Celtic-Lazio sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Uno (satellite e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra)

Dopo le prime due giornate il Celtic è in testa alla classifica del girone E con 4 punti. Gli scozzesi hanno pareggiato all’esordio sul campo del Rennes (1-1) e hanno battuto in casa il Rennes nella seconda gara (2-0)

La Lazio, invece, segue a quota 3 punti. Dopo la partenza falsa sul campo del Cluj (ko 2-1), la squadra di Simone Inzaghi ha battuto nella seconda giornata il Rennes all’Olimpico (2-1)

Quella tra Celtic e Lazio è una sfida inedita. Le due squadre non si sono mai incontrate in manifestazioni ufficiali

La squadra di Glasgow non ha vinto nessuna delle ultime 9 gare giocate contro club italiani nelle competizioni europee (3 pareggi e 6 sconfitte). L’ultima vittoria del Celtic con un’italiana è arrivata nella Champions League 2007/08 (2-1 contro il Milan)

Il Celtic, che nelle prime due gare ha conquistato 1 vittoria e 1 pareggio, non inizia una stagione di Europa League con tre partite senza sconfitte nella fase a gironi dal 2014/15

La Lazio, di recente, non ha un buon feeling con il gol nella manifestazione. I biancocelesti non hanno segnato in 3 delle ultime 6 partite di Europa League

La Lazio non ha mai affrontato una squadra scozzese in competizioni europee

I biancocelesti nelle ultime 9 gare giocate contro club britannici non hanno mai vinto (4 pareggi e 5 sconfitte). L’ultimo successo della Lazio contro squadre britanniche risale alla Champions League 1999/00 (2-1 al Chelsea)

La Lazio ha vinto soltanto una delle ultime 5 trasferte. Prima era reduce da una striscia di 13 partite nella fase a gironi di Europa League senza ko (5 vittorie e 8 pareggi)

La Lazio subisce gol in Europa da 12 partite consecutive. In competizioni UEFA il club biancoceleste non ha mai incassato gol per 13 partite di fila

In campo nella difesa della Lazio ci sarà Francesco Acerbi: il classe ’88 è l’unico giocatore sempre presente in ogni partita disputata dai biancocelesti in Europa League dalla passata stagione (10 su 10)

Sempre decisivo per la Lazio Ciro Immobile. L’attaccante ha preso attivamente parte a 14 gol in 15 presenze in Europa League: per lui 10 reti e 4 assist