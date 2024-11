Ranieri: "La squadra non si è mai arresa"

L'allenatore della Roma commenta con lucidità la buona partita di Londra con il pareggio finale per 2-2 con il Tottenham: "Una rondine non fa Primavera quindi dobbiamo lavorare duramente per ottenere i risultati. Volevo una squadra che attacca e così è stato. Serviva questa partita. Hummels? Un giocatore straordinario che farà bene in questa difesa" CLASSIFICA - PAGELLE - HIGHLIGHTS

C'è soddisfazione ma anche consapevolezza del percorso da fare nelle parole di Claudio Ranieri che commenta il pareggio di Londra con il Tottenham arrivato al termine di una gara in cui la Roma ha giocato con coraggio, ha attaccato e rischiato anche qualcosa: "I ragazzi hanno fatto una gran partita, non ero contento della gara contro il Napoli, dovevamo rispondere colpo su colpo e a Napoli non l'abbiamo fatto - dice - Io non voglio una squadra che si chiude ma che va ad attaccare. I tifosi amano la squadra che tenta di vincere poi ci si può o non può riuscire. Questa volta mi sono spiegato bene, i ragazzi non si sono mai arresi, io voglio una squadra che faccia vedere ai tifosi che c'è e che non ci si è dimenticati di come si gioca a calcio".

"Questa squadra aveva bisogno di questa partita" Il gol del pareggio segnato da Hummels, finora relegato ai margini del progetto giallorosso è emblematico in tal senso: "Hummels è arrivato un decimo di secondo dopo in occasione del rigore, solo il VAR riesce a vedere queste cose ma lui ha un'esperienza incredibile, ha dato tranquillità e sicurezza e non è ancora al 100% e potrà fare benissimo in questa difesa". In cosa è cambiata questa Roma: "Avevo chiesto alla squadra di dare fondo a tutte le risorse, il Tottenham ha dei velocisti incredibili, ho fatto i complimenti a Postecoglu, noi li abbiamo spesso sorpresi, siamo stati un po' imprecisi nei cross fino a quando poi non siamo riusciti". Una nuova consapevolezza in vista del futuro: "Io non credo che una rondine faccia Primavera, noi dobbiamo lavorare duramente per fare delle buone partite, certo questa squadra aveva bisogno di questa partita. Dybala? Si è allenato poco e quindi stasera 45' erano più che sufficienti, non ho voluto rischiare ma ha fatto molto bene".

Saelemaekers: "Felice del rientro, gara importante per il futuro" Tra i più felici al termine della gara c'è sicuramente Alexis Saelemaekers, rientrato dopo due mesi: "Sono molto contento, sono stati due mesi molto duri per me. Ho lavorato tanto sul dolore, oggi sono tornato in campo e abbiamo visto una Roma bellissima. Sono contento - dice - L'entrata di Bentancur? Una botta forte, ma nel calcio è così: quando rientri prendi sempre un colpo dove ti sei infortunato. Vuol dire che la caviglia sta bene, sono contento anche di questo". Il belga non ha vissuto l'interregno di Juric dal campo ma dice: "La Roma è sempre stata la stessa, avevamo la voglia di migliorare anche se le cose non sono andate come volevamo. Questa partita è molto importante per il nostro futuro, dobbiamo andare avanti così".